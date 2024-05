Christophe Moulin : « On veut monter une belle équipe »

L’heure du bilan a sonné pour Neuchâtel Xamax. Le club de football « rouge et noir » a terminé lundi sa saison avec un match nul contre Baden 2-2. Avec ce résultat, la troupe d’Uli Forte boucle l'exercice au 4e rang de Challenge League. Xamax a donc réussi son objectif qui était de vivre une saison plus tranquille après la précédente qui avait amené le club aux portes de la relégation en Promotion League. « Nous avons réussi notre saison à plusieurs points de vue. On a fait une saison stable avec une certaine sérénité. Nous avons également la troisième attaque et la quatrième défense », analyse Christophe Moulin, le directeur du football de Neuchâtel Xamax.





Réussie, mais pas parfaite pour autant

Malgré cette saison jugée réussie, Christophe Moulin nourrit quelques regrets sur certains aspects. « On a été largué par le duo de tête Sion-Thoune alors que ça nous aurait plu d’être un peu plus proches d’eux. Au niveau de l’équipe, on a eu aussi une certaine forme d’irrégularité dans les performances. Il faudra qu’on revoie, dans le recrutement, la personnalité des joueurs », clame Christophe Moulin.