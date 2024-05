Sorti(e) de boîte : Laser Automation

Cette semaine, c’est lunettes vertes vissées sur le nez que notre chronique économique vous emmène chez Laser Automation à La Chaux-de-Fonds. L’entreprise a été fondée par Jean-Claude Kullmann et son associé Pierre Grandjean en 1968. Ils avaient développé un procédé technique de soudage laser qui permettait de souder la spirale à la virole, le cœur battant de la mécanique horlogère. Les deux hommes ont ensuite développé et construit une machine pour faire cette opération et petit à petit, l'entreprise s’est dirigée vers la sous-traitance horlogère. Puis arrive une période de crise dans le domaine et Laser Automation, qui s’appelait à l’époque Gekatron, diversifie ses activités et développe des systèmes automatisés. Il y a un peu plus de 30 ans, les deux fils de Jean-Claude Kullmann, Gilles et Jean-Christophe, entrent dans l’entreprise et apportent un nouveau souffle et un nouveau changement de cap, explique Jeremy Kullmann, responsable marketing, ventes et ressources humaines et fils de Jean-Christophe Kullmann.