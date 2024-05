L’Association de la Grande Cariçaie souhaite créer une troisième île ornithologique au Fanel. Le projet est mis à l’enquête publique dans les cantons de Neuchâtel est de Berne jusqu’au 7 juin. Il a été élaboré en collaboration avec des associations ornithologiques. Outre cette nouvelle structure, le projet prévoit d’abaisser les deux îles existantes qui se trouvent à l’embouchure du canal de La Broye, à l’extrémité est du lac de Neuchâtel. Ces deux structures, construites en 1960, ne remplissent plus leur rôle. Elles sont trop hautes pour plusieurs espèces d’oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs et leur végétation ne permet plus d’abriter autant d’espèces qu’auparavant. Gaëtan Mazza, responsable des travaux d’entretien dans la Grande Cariçaie, explique que l’association « a fait des modélisations hydrauliques pour savoir jusqu’où on pouvait les rabaisser et qu’est-ce qu’il fallait mettre en place pour que l’on puisse garder une partie de ces îles surélevée pour les espèces nicheuses et avoir des zones beaucoup plus basses et avec moins de végétation pour les limicoles, ces oiseaux qui viennent en fin d’été et qui s’arrêtent chez nous à la recherche de nourriture. »