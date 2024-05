Un Conseil communal dans la continuité à Val-de-Travers

Pas de bouleversement à l’exécutif de Val-de-Travers. Lundi soir, le législatif vallonnier a élu l’exécutif qui sera toujours composé de trois libéraux-radicaux et deux socialistes. Les sortants sont reconduits et deux nouveaux PLR sont élus. Les candidats de l’UDC n’ont pas séduit l’assemblée composée de 41 membres.

Les socialistes sortants Sarah Fuchs Rota (33 voix) et Éric Sivignon (32) ont été réélus au premier tour, tout comme le libéral-radical sortant Benoît Simon-Vermot (29 voix). Ses collègues de parti Malo Bortolini (24 voix) et Yann Klauser (24 voix) ont été élus sans coup férir, aussi au premier tour de scrutin. L’UDC a tenté en vain de présenter ses candidats : Loïc Frey (10 voix) et François Rosselet-Christ (8 voix). Cette élection au système majoritaire s’est jouée à bulletin secret.