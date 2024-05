La formation duale en opération séduction à Neuchâtel

Un vieil établi

Malgré ces chiffres en hausse, la formation duale souffre encore d’un certain déficit d’image. Jugée peu glamour par certains, pas assez réputée pour d’autres, les clichés sur cette formation sont tenaces. « J’ai des fois l’impression que la formation professionnelle est comme un vieil établi au fond d’une cave avec peu de lumière, qui n’est pas très séduisant. Aujourd’hui, ce n’est plus cette vision-là qu’on doit donner et continuer le travail fait en permanence pour valoriser ce domaine », assène Crystel Graf.





L’adaptation comme maître mot

Le changement climatique notamment pousse plusieurs corps de métiers à s’adapter et à évoluer. Il faut donc également modifier les formations des futurs employés, tout en restant en contact avec les entreprises. « On doit être le plus agile possible pour les formations qu’on souhaite offrir. La majorité des formations prennent en compte l’aspect du développement durable », confirme la ministre. /dpi