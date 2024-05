Élections communales : le triomphe de la gauche

« Cette ville est clairement verte et rose ». Une phrase martelée aux journalistes présents dimanche en début d’après-midi devant le bistrot du Concert à Neuchâtel, stamm du Parti socialiste et des Verts, qui avaient fait liste commune pour ces élections communales 2024 à Neuchâtel. De nombreux partisans des deux partis s’étaient réunis pour célébrer une victoire quasi certaine. Restait à déterminer l’ampleur et elle s’est finalement avérée indiscutable. Les quatre candidats de la gauche ont été élus, décrochant les quatre premières places. La Verte sortante et réélue Nicole Baur ne l’imaginait pas. « Désormais on va orienter notre politique un peu plus du côté de l’écologie et du social, tout en sachant bien qu’il y a quand même plus d’un tiers du Conseil général qui n’est pas à gauche ».