Dépasser sa fracture numérique

Des formations gratuites

Anouck Ismajli relève que l’association propose un concept de formation. « C’est-à-dire qu’on répond vraiment à la demande et aux besoins des personnes ou des structures qui nous mandatent. Le but est d’amener les gens à l’autonomie. » Ces formations sont données en individuel et en groupe pour aborder diverses thématiques. « On fait beaucoup de sensibilisation à la cybersécurité, pour informer le maximum de personnes. » Atic s’adresse aussi bien aux personnes qui doivent apprendre les fondamentaux, qu’à celles qui ont besoin de se perfectionner, par exemple dans le cadre de leur travail. L’année passée, l’association a encadré près de 450 personnes, et les demandes sont constantes. Les formations sont gratuites, Atic demande uniquement d’adhérer à l’association pour 50 francs par année. Pour poursuivre ses activités et se développer, elle fait un appel aux dons, dans le but d’étoffer son équipe et d’ouvrir une antenne à La Chaux-de-Fonds. Plus d’informations au 032 536 73 13. /sma