Encourager l’entraide face au défi climatique

Amener la population neuchâteloise à changer de comportement pour faire face au défi climatique. Le Canton de Neuchâtel a lancé un appel à projets mardi. Cette démarche, intitulée Vivre ensemble, vise à développer la coopération et l’entraide pour atténuer les conséquences sociales du changement climatique.

Une enveloppe de 400'000 francs a été débloquée dans ce but pour quatre ans, jusqu’en 2027. Chaque projet pourra bénéficier d’un soutien à hauteur de 10'000 francs maximum.

Nathalie Ljuslin, coordinatrice du projet auprès de la société civile, précise que ce sont les organismes à but non lucratif neuchâtelois qui sont les premiers visés par ce programme, soit les communes, les associations ou les coopératives. À titre d’exemple, il peut s’agir d’un « soutien à des personnes âgées en période de canicule, de démarches d’économie circulaire, de réparation d’objets ou de démarches de quartier pour favoriser la solidarité entre personnes plus précarisées », indique-t-elle. Des projets artistiques ou pédagogiques peuvent aussi s’inscrire dans ce cadre.