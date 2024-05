Sorti(e) de boîte : Dimitri Bähler

Il a été nommé deux fois pour le prix suisse du design en 2014 et 2015 : Dimitri Bähler est né à Moutier, a grandi à Malleray et il habite aujourd’hui à Bienne. Après ses études à la Haute école d'art et de design de Lausanne et à la Design Academy de Eindhoven, Dimitri a ouvert son studio en 2014. Le designer travaille avec les plus grandes marques du monde. Des discrets ateliers de design aux enseignes de luxe, Dimitri Bähler dessine et conceptualise toute sorte d’objets. Il nous raconte son parcours et l’origine de sa passion pour la conception d’objets.