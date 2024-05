Le Canton veut vous faire prendre le vélo

De gauche à droite : Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal, Jonathan Maret, répondant pour la mobilité douce au service des ponts et chaussées, Laurent Favre conseiller d’État en charge du développement territorial et de l’environnement et Anne Vuilleumier, responsable projet de promotion de la mobilité cyclable au Service des ponts et chaussées ont participé au point-presse jeudi.