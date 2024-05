L’anneau d’athlétisme de Colombier va faire peau neuve

L’anneau d’athlétisme de Colombier doit être rénové et il le sera. Le syndicat intercommunal, qui regroupe sept communes du Littoral et gère le site, a décidé cette semaine d’investir 2,9 millions de francs pour changer notamment le revêtement de l’un des trois seuls stades d’athlétisme de Suisse à huit couloirs.

Inaugurée en 1990 et rénovée il y a une vingtaine d’années, la piste arrivait en fin de cycle.

Le syndicat a provisionné assez d’argent pour assurer l’entier de l’amortissement de cet investissement. Celui-ci servira aussi à changer « le système d’arrosage du terrain de foot » et à « remplacer les équipements sportifs, le saut à la perche et le saut en hauteur, notamment », détaille Martine Steiger Burgos, conseillère communale à Hauterive et présidente du comité directeur du syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme de Colombier. /vco