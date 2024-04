Val-de-Ruz approuve son PAL

C’est l’aboutissement d’un travail de 10 ans. Le tout premier plan d’aménagement local (PAL) de la Commune réunifiée de Val-de-Ruz est sous toit et surtout validé par le Conseil général. Le législatif vaudruzien a approuvé lundi soir ce document qui donne les lignes directrices pour les quinze prochaines années en matière d’aménagement du territoire. Jusqu’ici, ce sont seize réglementations (quinze pour les anciennes communes et une intercommunale pour Chaumont) qui faisaient foi.

Dans les grandes lignes et pour les quinze prochaines années, Val-de-Ruz va concentrer son développement dans les parties déjà urbanisées. Un pôle sportif verra le jour au Geneveys-sur-Coffrane. Une zone d’activités économiques sera créée à Dombresson. Et dans 15 ans, la Commune devrait proposer suffisamment d’appartements avec encadrement pour toutes les personnes qui en ont besoin.

L’objectif est d’accueillir 2'000 habitants de plus et 1'500 emplois supplémentaires d’ici à 2035. Le tout en accordant une importance particulière à la protection des objets naturels, au respect des caractéristiques villageoises et en préparant la réalisation de la future gare RER de Cernier.

Dans son rapport au législatif, le Conseil communal qualifie de PAL de novateur, notamment parce qu’il comporte passablement d’éléments en lien avec le statut d’écorégion de Val-de-Ruz.