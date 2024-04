La dépollution du site de CISA commence à La Chaux-de-Fonds

D’importants travaux de dépollution vont débuter à à la sortie est de La Chaux-de-Fonds, sur l’ancien site de CISA, une entreprise active jusqu’en 1999 dans la collecte et le traitement des déchets industriels. Ce chantier, attribué pour 6,9 millions de francs par le Canton à un consortium d’entreprises, va commencer dans les prochains jours et durer quatorze mois. La facture sera payée pour moitié par l’Etat et pour moitié par la Ville, qui étaient copropriétaires de la société. Cette dépollution est « d’une grande complexité », décrit la Chancellerie cantonale dans un communiqué. /comm-vco