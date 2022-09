20 ans après, le sol est toujours pollué par CISA

On vous parle d’un temps que les Chaux-de-Fonniers de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Celui où une entreprise de traitement des solvants était la porte d’entrée Est de la Métropole horlogère face à Bikini Test. CISA, c’était son nom, a été inaugurée en 1974 et fermée en 1999, non sans avoir fait quelques vagues entre deux. La parcelle doit faire l’objet d’un nouvel assainissement, selon une publication parue dans la feuille officielle de vendredi dernier. Il s’agit du troisième depuis la fermeture de CISA.





Une mission de dépollution qui a fini par polluer

« L’entreprise a été fondée pour des raisons de salubrité publique », rappelle Julien Gressot historien-doctorant à l’Université de Neuchâtel qui a consacré son mémoire de Master à la saga CISA à La Chaux-de-Fonds. « À l’époque, les solvants étaient brûlés en plein air à la décharge des Bulles et il fallait viser le bon vent sinon ça revenait vers la ville de La Chaux-de-Fonds. Ils ont essayé de trouver une solution », reconnaît le Chaux-de-Fonnier.