Carnavallon par tous les temps

Carnavallon pluvieux, Carnavallon « bien » heureux. La 46e édition de la manifestation s’achève ce dimanche soir, après avoir occupée les rues et la patinoire de Fleurier depuis vendredi soir. Cette année, les participants étaient amenés « dans les étoiles » par les membres du comité, de nombreux astronautes et aliens se sont donc frayés un chemin au Val-de-Travers pendant tout le weekend. À l’image du cortège du dimanche après-midi, où les fusées et les guggens se sont relayées dans les rues fleurisannes, malgré la pluie. Le cortège de Carnavallon a même profité d’une légère accalmie, alors que les sourires étaient présents sur les visages des enfants comme des adultes.