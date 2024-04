Deux ans pour les Jeudi-Oui

Les quartiers qui ne sont pas au centre-ville redoublent d’efforts pour faire découvrir leurs richesses. « J’ai une émotion particulière quand je vais dans les villages parce qu’on se rend compte que l’ambiance est totalement différente. Dans les villages, il y a cette fierté de faire découvrir son endroit, contrairement au centre-ville où il y a plus de passages, et de visiteurs. (…) Et surtout, on se rend compte que les gens ont envie de montrer tous les petits recoins et les spécialités de l’endroit. » Le programme de ce jeudi réserve « de jolies surprises, notamment dans la cour du Musée d’histoire naturelle, il y a également la boutique Nuit blanche qui va faire un défilé un peu particulier, un atelier de broderie à la rue du Neubourg, avec en plus de la musique et surtout des visites guidées proposées par nos historiens passionnés. » À l’avenir, le but est de rendre l’association pérenne. Elle réfléchit pour cela à élargir son comité et à trouver de nouvelles ressources de financement. /sma