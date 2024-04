Retour aux sources pour Mikron

Face à ce genre de transfert, on pense immédiatement à des questions fiscales. Il est vrai que les impôts sur le bénéfice sont moins élevés à Neuchâtel qu’à Berne. Mais pour Jean-François Bauer, responsable du marketing et du développement d’affaire de Mikron Automation, ces facteurs n’étaient pas les principaux. En-dehors de la volonté de se rapprocher d’un lieu de production, les relations étroites crées avec le tissu politique et économique neuchâtelois constituent un critère supplémentaire.