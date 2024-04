Le monde en cause : un pas vers l’autonomie de la Guyane française

La Guyane française veut devenir plus autonome. Un projet a été finalisé le week-end dernier par les élus du territoire qui se situe en Amérique du Sud, au nord du Brésil. Les parlementaires, maires et conseillers territoriaux ont voté samedi à une courte majorité une résolution reconnaissant les six nations amérindiennes du département amazonien. L’adoption de ce texte était un préalable à la poursuite du projet autonomiste de la Guyane. Il entérine la représentation des peuples autochtones au sein de ce qui serait la future collectivité autonome guyanaise. Celle-ci pourrait édicter des lois adaptées aux réalités du territoire et plusieurs compétences lui seraient transférées. Parmi celles-ci, l'aménagement du territoire, les transports, l'agriculture et la pêche ou encore l'exploitation des ressources naturelles. L’éclairage d’Alexandre Rossé :