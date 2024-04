Plus de libertés solaires dans les Montagnes neuchâteloises

Plus besoin d’installer les panneaux solaires intégrés aux toitures dans les périmètres UNESCO du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Les Villes ont élaboré un Plan stratégique solaire en collaboration avec le Canton et la Confédération. Et Berne a lâché du lest, se réjouit Théo Huguenin-Elie, conseiller communal de la Métropole horlogère.

Désormais, les cellules solaires peuvent être posées jusqu’à 12 cm au-dessus des tuiles et leur installation n’est plus limitée à 60% de la surface du toit. Par contre, les panneaux doivent être implantés en bande horizontale d’un seul tenant, sans trou, ni découpe. Concernant les couleurs, les autorités chaux-de-fonnières préféreraient des teintes terracotta qui rappellent celles des tuiles, mais elles s’accommoderont de panneaux de type « full-black », tout noir et entourés d’un cadre noir lui aussi.





Subventions

Pour inciter les propriétaires d’immeuble(s) à poser des panneaux solaires malgré ces contraintes, la Métropole horlogère est prête à mettre la main au porte-monnaie : entre 200 et 800 francs par kilowattheures potentiellement produits, en fonction de la puissance de l’installation, du type de panneaux et de la méthode de pose. Le tout, avec effet rétroactif pour les installations mises en service après le 24 juillet 2024. Les sommes seront prélevées dans le fond communal de l’énergie.

En matière d’aides financières, Le Locle est un peu en avance sur sa voisine, souligne l’architecte communale. La Mère commune octroie des subventions depuis trois ans déjà pour la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits UNESCO. Par contre, elle se montre un peu moins généreuse que La Chaux-de-Fonds : elle subventionne à hauteur de 20% et jusqu’à concurrence de 20'000 francs, les installations terracotta intégrées à la toiture uniquement. Une réglementation qui pourrait être modifiée à l’avenir.

Le Plan stratégique solaire lancé par les deux villes du Haut permet de conjuguer développement durable et préservation du patrimoine. /comm-cwi