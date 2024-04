La vente de l’ancien hôpital de La Béroche est validée

L’ancien hôpital de La Béroche devrait reprendre vie. Le Canton de Neuchâtel a accepté la vente de l’établissement à la commune de la Grande Béroche. Il l’annonce ce jeudi dans un communiqué. Si le Conseil général valide à son tour cette acquisition le 29 avril, l’ancien site hospitalier devrait être affecté en priorités à des missions d’utilité publique, notamment dans le domaine de la santé. Il comprend l’ancien hôpital, ainsi que le complexe scolaire et le home de La Perlaz.

La Commune devra également organiser un concours d’architecture ou une démarche assimilable pour définir les parties d’ouvrage à maintenir et à démolir et pour choisir le projet le plus pertinent. /comm-sma