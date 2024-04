Nouveaux courts pour le TC La Chaux-de-Fonds

C’est dans le canton de Fribourg que le TCC est allé chercher une entreprise spécialisée pour réaliser ces travaux. Realsport, qui a déjà œuvré sur plus de 30 terrains et place de jeu dans le canton de Neuchâtel, dont le stade de la Maladière, a dépêché une équipe dans les Montagnes neuchâteloises. Les travaux ont démarré le 12 février et devraient s’achever le 25 avril. De quoi permettre aux membres du club de s’entrainer avant le coup d’envoi des interclubs, une semaine plus tard. Avec ces nouveaux aménagements, le TCC envisage de pouvoir prolonger la saison de tennis de trois mois et attirer de nouveaux membres. Il y a une quinzaine d’années, le club comptait un millier de sociétaires. Aujourd’hui, ils sont encore plus de 400, un chiffre auquel il y faut ajouter une centaine de juniors.