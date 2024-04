Une journée dédiée au 144 à La Chaux-de-Fonds

Cette année, dans le canton de Neuchâtel, elle a lieu à La Chaux-de-Fonds. La place Espacité accueille ce samedi entre 9h et 18h toute une brochette d’intervenants préhospitaliers invités par la section neuchâteloise de la Swiss Paramedic Association. Il y a les partenaires « feux bleus » : pompiers, ambulanciers et SMUR (le service mobile d’urgence et de réanimation), les first responders (un réseau de secouristes bénévoles) et Groupe d’enseignement des premiers secours (GEPS). Des gens qui sont sollicités une fois que le 144 a été appelé.