Pontareuse : le collectif exige des garanties

Le propriétaire avait posé lundi ses conditions : que le collectif se constitue en association et se retire momentanément des lieux d’ici vendredi midi avant de pouvoir le réinvestir. Jeudi soir, le collectif des Hirondelles, qui occupe le site sur les hauts de Boudrs, pose pour sa part ses conditions.

Dans un communiqué, il estime que la proposition d’Addiction Neuchâtel – propriétaire – est « inadaptée ». Le collectif déclare être prêt à devenir une association, mais demande à pouvoir habiter « la grande maison » du site. Il déclare avoir « rendu vie au hameau depuis bientôt trois semaines » et avoir démarré « un espace de maraîchage ».

Le collectif indique que depuis le 23 mars, les négociations avec Addiction Neuchâtel ont commencé avec une écoute de part et d’autre. Et que des liens avec des exploitants agricoles et des associations se seraient tissés. /comm-aju