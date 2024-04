Une place multisports et un troisième terrain de beach-volley à Saint-Blaise

Un pumptrack comme cerise sur le gâteau ?



Sur l’eau comme sur terre, si l’envie de bouger vous vient, le port de Saint-Blaise se profile de plus en plus comme l’endroit idéal pour toutes sortes d’activités en extérieur. En plus du kitesurf, du stand up paddle, du fitness urbain, du beach-volley, on pourra peut-être bientôt profiter d’un pumptrack sur les rives de cette commune. Depuis quelques années, des jeunes, qui ont aujourd’hui créé une association, souhaitent construire à proximité une piste de bosses et de virages relevés pour VTT et autres BMX. La Commune a déjà décidé de soutenir le groupe de travail à l'origine de ce projet en leur promettant 50'000, sur les quelque 250'000 francs nécessaires à cette construction.