Un projet pour se muscler en plein air à Saint-Blaise

Travailler ses biceps en plein air, c'est bientôt possible sur les rives de Saint-Blaise. Le Conseil général de la commune a accepté le financement d'un projet de fitness urbain. Le dossier a été estimé à 55'000 francs et devrait comprendre plusieurs barres de traction et des machines capables d'accueillir jusqu'à quatre personnes.

L'espace est prévu pour toutes les classes d'âge, jeunes comme moins jeunes. Les responsables du projet ont pu bénéficier de l'expertise de la commune de la Neuveville qui possède déjà de tels équipements. Pour le moment, Pierre Schmid, conseiller communal en charge du projet, attend les autorisations de construire. Il détaille la mise sur pied de ce dossier: