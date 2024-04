Le Prix Doron 2024 pour l’Avant-scène opéra

L’aventure de près de 40 ans de l’Avant-scène opéra est récompensée ce mardi. L’institution neuchâteloise, composée d’une troupe d’opéra professionnelle et de son académie, va recevoir le prix Doron 2024. Elle en est d’ailleurs la co-lauréate avec le Museo Hermann Hesse Montagnola. Remise depuis 39 ans par la Fondation Suisse pour le Prix Doron, cette récompense honore des actions menées dans le domaine de la culture, de l’intérêt et de la science. Pour la Fondation, l’Avant-scène opéra a su se démarquer notamment grâce à son excellence artistique et sa responsabilité, notamment dans l’inclusion et l’intégration professionnelle des artistes. « Pour moi c'est une reconnaissance de toutes ces années de travail », explique Yves Senn, directeur et fondateur de l’Avant-scène opéra.