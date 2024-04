Le GEPS : C’est quoi ton truc ?

Chaque année en Suisse, il y a une journée nationale du 144 (et c’est le 14 avril). Un numéro de secours qui vous permet d’être en contact directement avec la Centrale d’appel d’urgence. L’occasion, à l’approche de cette journée, de mettre en avant le GEPS, qui est une association composée de professionnels de la santé et d’ambulanciers diplômés. Jennifer Lopez, sa responsable depuis trois ans, était dans La Matinale pour nous faire découvrir son association et l’importance de connaitre les gestes de premiers secours :