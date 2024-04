Belle année pour la chasse aux morilles

On les adore dans une sauce ou en fricassée : les morilles se plaisent dans nos régions. Vous êtes d’ailleurs nombreux à les chasser depuis le début du printemps. De quoi donner envie à notre équipe de chausser ses bottes et de prendre l’air. Direction les hauteurs de Court, dans le Jura bernois. Nous nous sommes laissés guider par Mickaël Rossé, un jeune bûcheron amateur de champignons. Et la récolte a été bonne ! /oza