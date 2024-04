La Patrouille Suisse survolera Bellechasse lundi matin

Démonstration des Forces aériennes en Suisse et à l’étranger. La Patrouille Suisse annonce mercredi dans un communiqué, que ses équipes présenteront l’étendue de ses moyens à la population, lundi prochain entre 10h et 11h (les horaires peuvent légèrement varier). Pour cela, des entrainements sont prévus au-dessus de la zone de Bellechasse, entre les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. /comm-fba