De la fève de cacao à la plaque de chocolat

À l’espace Jacot de Môtiers, des ateliers et des dégustations sont proposés. Ils permettent aux amoureux de chocolat de fabriquer leurs propres produits, mais aussi d’en apprendre plus sur le parcours des fèves de cacao, sur leur provenance et la manière dont il faut les « cuisiner ». Sur place, différents appareils sont à disposition des chocolatiers afin de lier les explications et la pratique.