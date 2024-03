Bain de foule sur le Pod pour les joueurs du HCC

La Chaux-de-Fonds a fêté ses héros, samedi. Champion de Swiss League de hockey sur glace pour la deuxième année consécutive, le HCC a une fois de plus rassemblé la grande foule sur la place Espacité dans l’après-midi, après un défilé en camion des joueurs sur le Pod. Les Abeilles et leurs supporters ont ensuite pris la direction de la patinoire des Mélèzes pour y passer la soirée et la nuit. Une disco a suivi la vente aux enchères des maillots. Ceux du gardien Viktor Östlund et du polyvalent Loïc In-Albon sont « partis » à 3500 francs.