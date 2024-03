Un demi-siècle pour l’écrin monumental du MIH

Cinquante ans que le Musée international d’horlogerie a pris ses quartiers dans ses murs de béton. Un bâtiment réalisé entre 1972 et 1974 par les architectes chaux-de-fonnier Georges-Jacques Haefeli et zurichois Pierre Zölly.

Pour célébrer le lieu qui l’abrite sous terre depuis un demi-siècle, le MIH lui consacre une exposition : « Brut. 50 ans d’un écrin monumental ». Une exposition qui parle du bâtiment, de son mobilier et des pièces de collection datant des années 1970, inspirées par leur époque.

Si l’on entre au musée pour y découvrir ses trésors horlogers, les murs qui les hébergent méritent aussi qu’on s’y attarde. C’est ce qu’a fait Nadja Maillard, historienne de l’architecture. Elle signe une publication de référence intitulée « Le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds », un guide sur l’architecture du MIH. Mêlant pierre, brique et béton, l’édifice est un manifeste du courant brutaliste qui combine efficacité énergétique et faible impact sur le paysage. Le bâtiment a reçu le Prix Béton en 1977 et a été promu Musée européen de l’année en 1978.