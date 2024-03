Le monde en cause : une transition politique sous tensions en Haïti

La situation reste particulièrement tendue en Haïti. Le pays est confronté depuis plusieurs années à une crise politique, sécuritaire et humanitaire, mais les choses se sont encore détériorées ces dernières semaines avec des gangs toujours plus présents et dont certains entendent continuer de se battre pour libérer l’Etat des Caraïbes. Le gouvernement a dû déclarer l’état d’urgence. Le Premier ministre, Ariel Henry, a finalement démissionné lundi, ouvrant une période de transition à haut risque. Des désaccords apparaissent déjà entre les partis politiques. Les explications d’Alexandre Rossé :