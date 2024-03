Sorti(e) de boîte : Myrah Watches

Ce sont deux amis d’enfance qui ont décidé de lancer leur propre marque de montres. Notre chronique économique part ce jeudi à la rencontre de l’entreprise Myrah Watches fondée par les Jurassiens Loïc Schindelholz et Marco Bulloni. Ces derniers ont imaginé plusieurs modèles de A à Z avec des composants qui proviennent entièrement de l’Arc jurassien. La marque n’en est qu’à ses débuts, les deux fondateurs travaillent encore chacun de leur côté. « On a baigné dans le monde de l’indépendance depuis le plus jeune âge. On s’est dit qu’il ne fallait pas attendre trop longtemps avant de se lancer. Marco est horloger et moi économiste d’entreprise », explique Loïc Schindelholz.