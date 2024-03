Les étranges nuits du cinéma se lancent dans la recherche extraterrestre

Le mercredi, petits et grands pourront passer les portes de l’événement gratuitement pour participer à la traditionnelle chasse aux œufs. Un film, accessible aux enfants, sera diffusé à 15h le même jour. Faire découvrir des films aux plus jeunes c’est une volonté, mais pas n’importe comment. Ababakar Octopuss, responsable presse du festival met un point d’honneur sur l’originalité : « On veut projeter des pépites et des trucs rares. On essaie de ne pas choisir un film d’une grande distribution très connue ».