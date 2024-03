Association Le Studio : C’est quoi ton truc ?

Repenser notre vision de la mode, sans pour autant remettre en question notre style. Si la seconde main a déjà fait ses preuves dans le milieu du textile, l’Association Le Studio pousse le curseur encore plus loin en proposant un espace novateur et conceptuel qui met l’accent sur la promotion de vêtements de seconde main de haute qualité.

En plus de présenter une vision consciente et responsable, l’association profite des talents de sa présidente dans l’upcycling. Avec cette méthode, rien de se jette, tout se réinvente comme nous l’explique Eliana Merola et Alan Léderrey, le vice-président, dans La Matinale :