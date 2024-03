La rue des Parcs à 30km/h

Un réseau qui s’étend

Cette réalisation vient compléter le tronçon déjà existant à la rue des Sablons. Les rues adjacentes des Brévards, de Comba-Borel, d’Auguste-Bachelin ainsi que le chemin et la chaussée de la Boine passeront également en zone 30. En avril et mai, des travaux de conversion à une limitation à 30 kilomètres à l’heure sont prévus sur l’avenue Edouard-Dubois. Une zone de rencontre à 20 kilomètres à l’heure est par ailleurs annoncée au carrefour de la Rosière, avec un réaménagement ambitieux qui doit s’y tenir à partir de début mars et jusqu’à la fin du printemps. Ces changements n’ont que peu d’impact sur le stationnement : Sur les 184 places du périmètre, quatre seront supprimées pour des raisons de visibilité et de sécurité.

Valangin est également concernée par ces réaménagements : tout le centre du village sera converti en zone 30 dès le mois d’avril. /comm-jhi