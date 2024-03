Achats-tests d'alcool et de tabac par des mineurs : les chiffres 2023

Les résultats des achats-tests réalisés en 2023 par la Croix-Bleue Romande, sur mandat du Service cantonal de la santé publique (SCSP) sont tombés. Ce sont 470 commerces de détail, stations-service, kiosques, restaurants et bars du canton qui ont été analysés, selon le communiqué de la Police neuchâteloise. Sur les cent commerces testés pour le tabac, 62% d’entre eux ont vendu des cigarettes classiques ou électroniques à des mineurs. Trois commerces sur dix ont fourni de l’alcool fermenté (vin, bière ou cidre) à des moins de seize ans, ce qui correspond à 32% des commerces.

Des mesures de sensibilisation sont prévues pour encourager les établissements concernés à adopter un comportement responsable vis-à-vis des mineurs. Le SCSP a mis sur pied des cours gratuits, dispensés par Addiction Neuchâtel et le Cipret Neuchâtel, pour « sensibiliser le personnel de vente à la protection des mineurs concernant l’alcool et le tabac, et proposer des outils pour respecter le cadre légal ». Ces cours auront lieu les 6, 16 et 28 mai prochains, à Fleurier, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Informations et inscription ici. /comm-fba