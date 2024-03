Les partis à priori derrière la future patinoire

Le projet de nouvelle patinoire est resté très secret jusqu’en fin de matinée, ce mercredi. Et les partis politiques n’ont pas eu de passe-droit. Ils ont pris connaissance des contours du futur complexe des sports de glace en même temps que tout le monde. Ils n’ont donc pas encore pu débattre du sujet au sein de leur groupe respectif. Malgré tout, l’accueil est plutôt favorable.

« Un projet qui fait très envie », « magnifique », « on est totalement positif » ! Les membres des partis politiques que nous avons pu contacter sont enthousiastes. À ce stade, tous s’expriment à titre personnel.





Financement

Au niveau de l’investissement, même s’il était attendu, le montant de 69 millions de francs n’en reste pas moins impressionnant et doit être détaillé avertissent nos interlocuteurs.

Le modèle d’un partenariat public-privé sous l’égide d’une fondation tel imaginé par la Ville plaît. Le PLR Frédéric Vaucher le qualifie même d’élégant. Mais il faudra rester attentif à la part que La Chaux-de-Fonds devra débourser. La Vert’libérale Brigitte Leitenberg attend de la ville qu’elle ne mette pas tous ses deniers dans le même panier et n’ait plus de sous pour financier d’autres projets sportifs comme « le terrain de la Charrière ». Même son de cloche pour le socialiste Pierre-Alain Borel : « il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment d’autre chose qu’on ne pourrait plus financer après. Par exemple dans le domaine du social ou des augmentations pour les collaborateurs ». Pour l’UDC Jean-Pierre Brechbühler, « si on y arrive avec une fondation comme prévu, c’est une bonne solution ». Du côté du POP, Karim Boukhris réclame l’avis des Chaux-de-Fonniers : « il faut que la population soit consultée et derrière le projet ». Le centriste Jonathan Marty reconnait le coût important du projet, « mais c’est un domaine dans lequel ça vaut la peine de mettre de l’argent ».





Stationnement ?

Au-delà du financement, certains partis s’interrogent sur le stationnement. « C’est peut-être un des points qui manquent encore », analyse l’UDC Jean-Pierre Brechbühler. Le libéral radical Frédéric Vaucher estime que « faire un gros parking juste pour les matches, c’est peut-être un peu inutile ». Pour lui et son collègue du Centre Jonathan Mary, on peut continuer avec le système actuel de parking sauvage autorisé, encadré par la sécurité. En revanche, « l’idée c’est quand même qu’on ait moins de voitures », précise le socialiste Pierre-Alain Borel, « mais dire juste pas de parking, c’est un peu court », reconnait-il.

Au-delà de la problématique du stationnement, on notera encore que l’élu POP Karim Boukhris trouve le nombre de places debout « un peu faible » et que le PLR est satisfait du type d’hébergement qui sera proposé. /cwi