Une journée pour découvrir le métier de diététicien

Les diététiciens et diététiciennes seront à l’honneur dans une semaine. Leur journée annuelle se tient le 13 mars, soit mercredi prochain et vise à mettre en lumière cette profession. Pour l’occasion, diverses manifestations vont être mises sur pied dans toute la Suisse. Et Neuchâtel ne fait pas exception. « On mettra sur Instagram des conseils diététiques. Ça ira de quoi manger au restaurant ou comment faire ses courses », explique Séverine Chédel, diététicienne chez Espace nutrition à Neuchâtel.