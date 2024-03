Neuchâtel soigne son image sous la coupole

Opération séduction à Berne. Le Conseil d’État neuchâtelois était en déplacement dans la capitale fédérale ce mardi. Il organisait un apéritif dînatoire au Palais fédéral à l’intention des parlementaires.

L’objectif de cet événement est de mettre en avant le patrimoine du Canton de Neuchâtel, horlogerie et innovation en premier lieu.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de promouvoir les produits du terroir et de la vigne. Des atouts importants, selon le conseiller aux États neuchâtelois Baptiste Hurni : « On a de magnifiques produits et c’est important de les faire découvrir à d’autres ».