Laurent Kurth a remis les clés à Frédéric Mairy

Laurent Kurth cède le pas à Frédéric Mairy. Le conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé (DFS), a remis les clés de son bureau à son successeur Frédéric Mairy jeudi matin au Château de Neuchâtel. Il succédera à Laurent Kurth dès le 1er Mars, en tant que chef du Département de la santé, des régions et des sports (DSRS). Laurent Kurth avait été élu pour la première fois au Conseil d’État le 14 octobre 2012. Il a ensuite été réélu trois fois, les 19 mai 2013, 2 avril 2017 et le 9 mai 2021. /agy