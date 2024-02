Frédéric Mairy tourne la page Val-de-Travers

Des regrets sur les finances

Le futur ex-conseiller communal de Val-de-Travers notamment en charge des finances a dû composer avec une commune aujourd’hui encore table sur des déficits et voit ses revenus augmenter difficilement. De quoi faire naître des regrets ? « Oui bien sûr. La commune a vécu des belles années de 2009 à 2015, mais ensuite on a vu une progression de nos charges. Val-de-Travers n’est toutefois pas dans une situation dramatique », répond Frédéric Mairy. Le futur conseiller d’État note toutefois qu’il a eu « beaucoup de plaisir » à s’investir dans les domaines du tourisme et de la santé.

Val-de-Travers, berceau de conseiller d’État ?

Le parcours de Frédéric Mairy, qui passe donc de conseiller communal à conseiller d’État, rappelle furieusement celui de l’un de ses prédécesseurs : le Vallonier Jean-Nathanaël Karakash. Alors est-ce que le Val-de-Travers est une terre fertile pour les futurs ministres ? « On est à une taille qui permet à la fois de faire de la politique et mener des projets, mais aussi une taille qui permet de rester en contact avec le terrain et de voir si nos mesures sont efficaces », avance le futur ministre en charge du Département de la santé, des régions et des sports. /dpi