Début d’incendie dans le tunnel de La Vue-des-Alpes

Grosse frayeur jeudi vers 9h30 dans le tunnel de la Vue-de-Alpes. Un début d’incendie d’un camion-citerne a provoqué un fort dégagement de fumée. Le véhicule, qui transportait une grande quantité de liquide hautement inflammable, s’est immobilisé dans l’ouvrage en raison d’une panne de moteur. Le chauffeur a tout de suite utilisé des extincteurs pour circonscrire ce début de feu. Par la suite, le Service d'incendie et de secours des Montagnes neuchâteloises (SIS) et le Service de la protection et de la sécurité Neuchâtel (SPS) ont pu rapidement maitriser le sinistre. L’incident n’a pas occasionné de dommages importants aux infrastructures et personne n’a été blessé. Le tunnel de La Vue-des-Alpes a été fermé dans les deux sens jusque vers 13h20. /comm-sma