Derniers jours pour Laurent Kurth au Château

Une page se tourne au Château de Neuchâtel. Le conseiller d’État socialiste Laurent Kurth quitte son poste jeudi. Il sera remplacé dès le 1er mars par son collègue de parti Frédéric Mairy. Laurent Kurth a expliqué mercredi, dans La Matinale RTN, qu’une « grosse page se tourne. Une fonction que j’ai beaucoup aimée. Des réalisations auxquelles on repense, mais aussi des périodes de crises auxquelles on repense. Et puis en même temps, j’aspire à pas mal de repos, donc je me réjouis aussi de la période qui m’attend. » Laurent Kurth a passé vingt ans au sein d’un exécutif, huit ans à La Chaux-de-Fonds et presque douze au Conseil d’État. Il a vu le canton de Neuchâtel se transformer. « En portant un regard rétrospectif, je me dis que le canton a bien changé. Je suis entré en fonction, on connaissait encore, je crois, quatre compagnies de transport, trois caisses de pension, des services informatiques communaux, des polices communales et tout cela a été unifié. On a réussi à supprimer les districts, à ne faire qu’une seule circonscription pour le Grand Conseil. Et on est passé de 62 à 24 communes » au 1er janvier 2025.