L’ancien conservateur du Musée d’ethnographie reprend du service

L’heure est à l’apaisement au Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Après l’audit qui a secoué l’institution et remis en cause la codirection en place depuis mai 2018, la Ville de Neuchâtel a choisi de confier les rênes du MEN à un directeur ad interim. Cette personne n’est autre que Marc-Olivier Gonseth, qui était à la tête de l’institution de 2006 à 2018, avant son départ à la retraite.

L’une de ses missions est de ramener de la sérénité au sein de l’équipe. Marc-Olivier Gonseth dit avoir changé certains fonctionnements et travaille sur la communication, ainsi que sur la collaboration. « C’est pas gagné d’entrée, comme ça, il faut que je pose aussi mes cartes, mais j’ai bon espoir », dit-il.

Pour Marc-Olivier Gonseth, le musée continue de fonctionner et propose actuellement une nouvelle exposition intitulée Cargo Cults Unlimited qui attire les visiteurs et les médias. « On est plutôt dans une bonne configuration », conclut-il.