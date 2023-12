Les finances au cœur de la nouvelle exposition du MEN

Société et économie ont plus en commun que ce que l’on peut croire. La nouvelle exposition du Musée d’ethnographie de Neuchâtel met justement en lumière cette relation entre le monde réel et les finances. Vernie ce samedi à 18h, elle s’intitule Cargo Cults Unlimited. « Le titre est peut-être abstrait, mais il joue avec des termes utilisés dans le monde de l’économie et de la finance, et avec une notion en ethnographie », explique Grégoire Mayor. « Les anthropologues ont montré depuis longtemps que le discours économique d’imaginer qu’il y avait une figure d’Homme parfaitement rationnel, complètement sorti de toute considération culturelle, ça n’existait pas », poursuit le co-directeur du MEN.