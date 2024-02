Vie professionnelle-vie familiale : Neuchâtel sonde ses entreprises

Selon les résultats, 95% des entreprises participantes déclarent se préoccuper de la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie familiale de leur personnel. C’est même, selon un communiqué des trois entités impliquées, une préoccupation majeure pour plus de 80% d’entre elles. Divers aménagements sont mis en œuvre. Cela va de la possibilité pour le personnel de réduire son taux d’activité avec ou sans adaptation du cahier des charges, à la prise en compte des exigences familiales dans la planification des vacances, en passant par la possibilité d’allonger les congés maternité et paternité ou celui prévu par la loi, pour apporter des soins à un enfant gravement atteint dans sa santé. On notera encore que 86% des entreprises interrogées permettent à leurs employés d’occuper un poste à responsabilité en travaillant à temps partiel.

Pour améliorer la cohabitation entre travail et famille, les entreprises mettent au premier plan les solutions de garde d’enfants.

Les résultats de cette enquête offrent une certaine légitimité au travail accompli jusqu’ici par l’office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) et l’incitent à poursuivre dans cette voie.