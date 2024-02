La Corta’Blue Race revient en 2024

Un retour en grande pompe pour la Corta’Blue Race. L’association CortaBleu annonce ce mercredi que l’édition 2024 de la course de caisses à savons aura lieu le 2 novembre prochain. L’organisation reste identique : le coup d’envoi sera donné à 9h et la manche finale aura lieu durant la nuit, précise CortaBleu dans un communiqué. Des animations, telles que la démonstration des « feux bleus », sont également prévues.

Quelques modifications ont cependant dû être apportées. « Nos finances ayant été mises à mal avec l’annulation de 2023, nous avons décidé de réduire l’organisation de la soirée afin de nous concentrer sur la course » avoue le comité d’organisation. L’année dernière, 10'000 francs avaient pu être récoltés grâce à l’inscription des pilotes et aux différents sponsors. Cet argent a été reversé à la Ligue neuchâteloise contre le cancer. « Nous espérons, cette année encore, atteindre nos objectifs qui sont de promouvoir la santé et les soins d’urgence » conclut CortaBleu.

Les inscriptions à la Corta’Blue Race sont d’ores et déjà ouvertes sur le site internet de l’association. /comm-edr