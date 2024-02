Boudry : le collège de Vauvilliers sera refait

Des questions, mais au final pas d’opposition. Le Conseil général de Boudry a accepté vendredi soir par 30 oui et 2 abstentions le crédit de construction de près de 22 millions pour l’assainissement et l’agrandissement du collège de Vauvilliers. Un beau succès pour le conseiller communal en charge du dossier, Jean-Michel Buschini. Au vue de l’ampleur du projet et du crédit, la demande de suivi des travaux a été insistante. L’exécutif a accepté de créer une commission non-permanente. Elle sera constituée dès la prochaine séance du Conseil général au mois de mars. Côté travaux, le permis de construire sera prochainement déposé et le Conseil communal de Boudry espère un début de chantier à la rentrée scolaire de 2025 pour une inauguration probable deux ans plus tard. /lgn